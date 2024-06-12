В Гяндже задержан мужчина, пытавшийся продать крупную партию оружия

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления полиции города Гянджа, задержан Азер Аббасов 2000 года рождения.

Как сообщили Day.Az в Гянджинской региональной группе пресс-службы МВД, у него было обнаружено и изъято 12 автоматов и пистолетов различных марок. Задержанный заявил, что привез оружие из Гейгельского района в Гянджу для продажи.

В отношении А.Аббасова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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