https://news.day.az/society/1667505.html В Гяндже задержан мужчина, пытавшийся продать крупную партию оружия - ФОТО
В Гяндже задержан мужчина, пытавшийся продать крупную партию оружия - ФОТО
В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления полиции города Гянджа, задержан Азер Аббасов 2000 года рождения.
Как сообщили Day.Az в Гянджинской региональной группе пресс-службы МВД, у него было обнаружено и изъято 12 автоматов и пистолетов различных марок. Задержанный заявил, что привез оружие из Гейгельского района в Гянджу для продажи.
В отношении А.Аббасова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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