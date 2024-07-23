Изменились правила приостановления движения валюты при трансграничном перемещении

Кабинет министров Азербайджана утвердил "Правила приостановления движения валютных ресурсов и национальной валюты при их трансграничном перемещении".

Как сообщает во вторник Day.Az, до сих пор таможенные органы составляют протокол в соответствии со статьей 99 Таможенного кодекса Азербайджанской Республики о приостановлении движения валютных ресурсов и национальной валюты в течение 48 часов в следующих случаях, о чем принимается обоснованное решение руководителем таможенного органа:

- недекларирования или неправильного декларирования валютных активов и национальной валюты, за исключением случаев их изъятия в качестве вещественных доказательств при проведении административного расследования или уголовного преследования;

- составления протокола при проведении таможенными органами административного расследования или уголовного преследования о приостановлении на 48 часов движения валютных ресурсов и национальной валюты в случае их необъявления или ненадлежащего декларирования, за исключением случаев изъятия валютных ценностей и национальной валюты в качестве вещественных доказательств, а также принятия руководителем таможенного органа обоснованного решения.

В то же время установление факта того, что лицо, перевозящее валютные ресурсы и национальную валюту через таможенную границу, привлекалось к ответственности в связи с соответствующими правонарушениями в течение срока осуждения за преступления в области таможенного дела или в течение года, следующего за сроком исполнения административного выговора, наложенного за административные правонарушения, противоречащие таможенным правилам, будет рассматриваться как индикатор с приостановлением движения валютных ресурсов и национальной валюты.

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