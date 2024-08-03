В Физули пройдет ярмарка труда

Государственное агентство занятости при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана организует в городе Физули очередную ярмарку труда при поддержке Специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах.

Об этом Day.Az сообщили в субботу в министерстве.

Как отмечается, ярмарка состоится 6 августа в 11:00 в административном здании средней школы № 1 имени Мирзы Улугбека в городе Физули.

На мероприятии безработным и соискателям будет представлено около 300 вакансий от 18 предприятий.

Им также будет предоставлена подробная информация об активных программах трудоустройства, реализуемых агентством, а также о проектах.

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