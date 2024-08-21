Когда воccтановится график подачи воды в Баку?

Продолжаются ремонтно-восстановительные работы на участке, где произошла авария на водопроводе Огуз-Габала-Баку, играющем ключевую роль в водоснабжении Баку.

Как сообщает Day.Az, руководитель пресс-службы Объединенной службы водоснабжения крупных городов при Госагентстве водных ресурсов Азербайджана Джейхун Мусаоглу сообщил "Xəzər xəbər", что из-за аварии возникли проблемы с бесперебойным водоснабжением нескольких районов Баку. С 22 августа воду в Баку будут подавать поэтапно согласно прежнему графику.

Джейхун Мусаоглу также рассказал о состоянии резервных водоемов Баку. Он отметил, что при таких авариях вода в Баку подается, пусть и с перебоями, за счет запасов воды в водохранилищах.

Мусаоглу также прокомментировал частое возникновение подобных аварий на водопроводе Огуз-Габала-Баку.

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