Стартовал проект "Парк Дружбы" в Физули

В Физули дан старт реализации проекта по созданию "Парка Дружбы".

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом журналистам сказал исполнительный директор Агентства по поощрению экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев.

"В Физули дан старт реализации проекта по созданию "Парка Дружбы". Для нас крайне важен обмен опытом, и, необходимо отметить, что количество проектов значительно превышает ожидания. Сегодня обсуждаемые главами государств проекты, ориентированные на перспективу, оцениваются в сумму, превышающую 1 миллиард долларов США. Мы уверены, что эти цифры реальны и достижимы", - подчеркнул он.

Напомним, что 23 августа 2023 года состоялось открытие полной средней школы номер 1 имени Мирзы Улугбека, построенной в сотрудничестве Азербайджана и Узбекистана.

Отметим, что строительство этой школы, являющееся подтверждением слов Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева "Азербайджан для нас - близкий друг и надежный стратегический партнер, испытанный временем", свидетельствует о высоком уровне отношений между двумя братскими странами. Президент Азербайджана Ильхам Алиев также оценил инициативу Узбекистана по строительству большой школы в Физулинском районе как очередной шаг солидарности, дружбы, братства между нашими странами.

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