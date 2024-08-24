Подача воды в Баку полностью восстановлена

После ремонтно-восстановительных работ, проведенных на водопроводе Огуз-Габала-Баку, в соответствии с регламентом было завершено заполнение водопровода водой.

Об этом в субботу Day.Az сообщили в пресс-службе Объединенной службы водоснабжения крупных городов.

Было отмечено, что с сегодняшнего утра обеспечена работа городской сети водоснабжения в прежнем режиме.

"Сейчас завершается процесс наполнения водохранилищ, и параллельно идет обеспечение населения водой. Вода поступает в районы поэтапно", - подчеркнули в пресс-службе.

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