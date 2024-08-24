Крупное ДТП в центре Баку

На проспекте Гейдара Алиева, недалеко от Бакинского олимпийского стадиона произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП).

Как передает Day.Az со ссылкой Qafqazinfo, в ходе ДТП столкнулись два автомобиля. В результате аварии на дороге образовался транспортный затор.

Информации о пострадавших нет.

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