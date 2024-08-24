https://news.day.az/society/1683960.html Крупное ДТП в центре Баку - образовалась пробка
Крупное ДТП в центре Баку - образовалась пробка
На проспекте Гейдара Алиева, недалеко от Бакинского олимпийского стадиона произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП).
Как передает Day.Az со ссылкой Qafqazinfo, в ходе ДТП столкнулись два автомобиля. В результате аварии на дороге образовался транспортный затор.
Информации о пострадавших нет.
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