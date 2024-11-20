https://news.day.az/society/1708940.html Новый вид мошенничества - Фальшивые свадебные приглашения - ВИДЕО Кибермошенники обманывают граждан, рассылая им фальшивые приглашения на свадьбу. Как передает Day.Az, в последние дни через мессенджер WhatsApp гражданам рассылают файл в виде приглашения на свадьбу.
Новый вид мошенничества - Фальшивые свадебные приглашения - ВИДЕО
Кибермошенники обманывают граждан, рассылая им фальшивые приглашения на свадьбу.
Как передает Day.Az, в последние дни через мессенджер WhatsApp гражданам рассылают файл в виде приглашения на свадьбу.
При загрузке этого файла на ваш телефон устанавливается опасная программа, которая предоставляет хакерам удаленный доступ к вашему устройству.
Сотрудник Министерства внутренних дел Азербайджана Эльбрус Ибрагимов призвал граждан проявлять осторожность в подобных ситуациях.
Day.Az представляет видеоматериал, подготовленный Xəzər TV:
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