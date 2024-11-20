Новый вид мошенничества

Кибермошенники обманывают граждан, рассылая им фальшивые приглашения на свадьбу.

Как передает Day.Az, в последние дни через мессенджер WhatsApp гражданам рассылают файл в виде приглашения на свадьбу.

При загрузке этого файла на ваш телефон устанавливается опасная программа, которая предоставляет хакерам удаленный доступ к вашему устройству.

Сотрудник Министерства внутренних дел Азербайджана Эльбрус Ибрагимов призвал граждан проявлять осторожность в подобных ситуациях.

Day.Az представляет видеоматериал, подготовленный Xəzər TV: