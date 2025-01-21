В Хачмазе задержали десятки водителей под воздействием алкоголя и наркотиков

В Хачмазе было зафиксировано 25 случаев, когда водители управляли автомобилями под воздействием наркотиков или алкоголя.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в губинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана.

В ходе профилактических мероприятий за последние 5 дней было задержано 14 водителей, находившихся в наркотическом опьянении. Материалы по этим случаям направлены в суд для дальнейшей правовой оценки. Все правонарушители были арестованы на 25 суток в административном порядке.

Кроме того, были задержаны еще 11 водителей, которые управляли автомобилями в состоянии алкогольного опьянения. В отношении них были составлены административные протоколы.