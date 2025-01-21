В Хачмазе задержали десятки водителей под воздействием алкоголя и наркотиков - ВИДЕО
В Хачмазе было зафиксировано 25 случаев, когда водители управляли автомобилями под воздействием наркотиков или алкоголя.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в губинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана.
В ходе профилактических мероприятий за последние 5 дней было задержано 14 водителей, находившихся в наркотическом опьянении. Материалы по этим случаям направлены в суд для дальнейшей правовой оценки. Все правонарушители были арестованы на 25 суток в административном порядке.
Кроме того, были задержаны еще 11 водителей, которые управляли автомобилями в состоянии алкогольного опьянения. В отношении них были составлены административные протоколы.
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