Подробности того, как нашли останки пропавшего туриста в Загатале

Как сообщалось ранее, в Загатале были найдены останки индийского туриста Маникатхи Кондавеети, пропавшего три года назад.

Как рассказал житель села Мазых Руслан Алиев, который обнаружил останки в горном ущелье, он с друзьями пошел на прогулку в горы, передает Day.Az со ссылкой на Lent.az.

По его словам, поднявшись на летнее пастбище, они столкнулись с сильным снегом и густым туманом. Из-за плохой видимости они сбились с пути и, не подозревая этого, оказались в опасной зоне ущелья.

"Мы искали выход, и я случайно наткнулся на обувь - "вьетнамку". Заинтересовавшись, как она могла оказаться здесь, я стал искать вторую и обнаружил человеческие кости", - поделился он.

Алиев отметил, что одежда на останках была сильно истлевшая.

"По положению костей было понятно, что человек умер в полусидячем положении. На нем остались лишь вьетнамки и ремень, а кости находились под фундуковым деревом. Рядом мы увидели остатки костра, а также рюкзак, телефон, маски и банковские карты", - добавил мужчина.

Он также рассказал, что попасть в это ущелье и выбраться оттуда одному практически невозможно.

"Это тупиковое ущелье с труднопроходимыми скалами и скользкими поверхностями. Мы с трудом выбрались вчетвером, помогая друг другу", - сказал Алиев.

После обнаружения тела, группа сразу же уведомила правоохранительные органы. Прибывшие полицейские эвакуировали останки с горной местности и передали их в соответствующие инстанции.