В Загатальском районе найдены останки пропавшего 3 года назад индийского туриста

Обнаружены останки индийского туриста, пропавшего 3 года назад в Загатальском районе.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, останки и другие предметы переданы в прокуратуру Загатальского района для проведения соответствующих экспертиз.

9 февраля 2025 года в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Загатальского отдела полиции, в лесном массиве "Шамиловка" близ села Джар Загатальского района были обнаружены останки пропавшего 12.05.2022 года на территории Загатальского района гражданина Республики Индия Кондавети Маниганты 28.08.1993 г.р., а также принадлежащие ему ручная кладь, банковские карты, мобильный телефон и другие личные вещи.

По факту в прокуратуре Загатальского района проводится расследование.