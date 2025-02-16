https://news.day.az/society/1730680.html Статистика спасенных за сутки За прошедшие сутки на основе обращений, поступивших на горячую линию МЧС "112", соответствующими спасательными силами министерства в Баку были проведены две спасательные операции по вызволению из запертых лифтов. Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе МЧС.
Статистика спасенных за сутки
За прошедшие сутки на основе обращений, поступивших на горячую линию МЧС "112", соответствующими спасательными силами министерства в Баку были проведены две спасательные операции по вызволению из запертых лифтов.
Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе МЧС.
В результате проведенных спасательных мероприятий 2 людям была оказана соответствующая помощь.
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