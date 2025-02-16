Статистика спасенных за сутки

За прошедшие сутки на основе обращений, поступивших на горячую линию МЧС "112", соответствующими спасательными силами министерства в Баку были проведены две спасательные операции по вызволению из запертых лифтов.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе МЧС.

В результате проведенных спасательных мероприятий 2 людям была оказана соответствующая помощь.