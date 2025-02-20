Водителей предупредили о рисках в связи с нестабильной погодой

В связи с наблюдающимся в настоящее время сильным ветром и снежной погодой не исключены дорожно-транспортные происшествия в столице (включая аварии, связанные с повреждением светофоров), а также возникновение заторов на дорогах.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в обращении Центра интеллектуального управления транспортом.

Отмечается, что для обеспечения комфортного и безопасного движения участников дорожного движения, а также предотвращения возможных проблем сотрудники Центра интеллектуального управления транспортом переведены на усиленный режим работы, а численность технического персонала увеличена.

"Для оперативного реагирования просим граждан сообщать о любых проблемах со светофорами в столице по круглосуточному телефону Центра интеллектуального управления транспортом: +994 12 404 41 22", - говорится в сообщении.