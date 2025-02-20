В Баку скользкие дороги посыпают технической солью

В столице Азербайджана Баку техника специального назначения привлечена для посыпки технической соли на спусках, улицах и проспектах, на которых существует опасность скольжения.

Об этом Day.Az сообщили в Исполнительной власти города Баку.

Отмечается, что с вечера коммунальные структуры перешли на усиленный режим работы. В связи с этим в различных районах созданы пункты забора технической соли.

Отметим, что всего в указанных работах задействовано около 100 единиц спецтехники и около 2000 работников.