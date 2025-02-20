https://news.day.az/society/1731783.html В Баку скользкие дороги посыпают технической солью - ФОТО В столице Азербайджана Баку техника специального назначения привлечена для посыпки технической соли на спусках, улицах и проспектах, на которых существует опасность скольжения. Об этом Day.Az сообщили в Исполнительной власти города Баку. Отмечается, что с вечера коммунальные структуры перешли на усиленный режим работы.
В Баку скользкие дороги посыпают технической солью - ФОТО
В столице Азербайджана Баку техника специального назначения привлечена для посыпки технической соли на спусках, улицах и проспектах, на которых существует опасность скольжения.
Об этом Day.Az сообщили в Исполнительной власти города Баку.
Отмечается, что с вечера коммунальные структуры перешли на усиленный режим работы. В связи с этим в различных районах созданы пункты забора технической соли.
Отметим, что всего в указанных работах задействовано около 100 единиц спецтехники и около 2000 работников.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре