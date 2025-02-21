Повлияла ли снежная погода на движение поездов в Азербайджане?

Несмотря на снежные погодные условия, движение поездов продолжается по расписанию.

Об этом сообщили Trend в ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД), передает Day.Az.

 

"С учетом погодных условий, в частности количества осадков и силы ветра, корректируется ограничение скорости движения поездов с точки зрения обеспечения безопасного движения", - сказали в АЖД