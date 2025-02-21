https://news.day.az/society/1732022.html Повлияла ли снежная погода на движение поездов в Азербайджане? - ФОТО Несмотря на снежные погодные условия, движение поездов продолжается по расписанию. Об этом сообщили Trend в ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД), передает Day.Az.
Повлияла ли снежная погода на движение поездов в Азербайджане? - ФОТО
Несмотря на снежные погодные условия, движение поездов продолжается по расписанию.
Об этом сообщили Trend в ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД), передает Day.Az.
"С учетом погодных условий, в частности количества осадков и силы ветра, корректируется ограничение скорости движения поездов с точки зрения обеспечения безопасного движения", - сказали в АЖД
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