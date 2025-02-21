https://news.day.az/society/1732022.html

Повлияла ли снежная погода на движение поездов в Азербайджане? - ФОТО

Несмотря на снежные погодные условия, движение поездов продолжается по расписанию. Об этом сообщили Trend в ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД), передает Day.Az.