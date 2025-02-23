Повлияла ли снежная погода на движение поездов в Азербайджане?

Несмотря на снежные и морозные погодные условия, ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) работает в непрерывном режиме.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в АЖД.

"Все поезда продолжали движение по расписанию в течение всего дня. Все рейсы по кольцевому маршруту Абшерон до 23:00, а также рейс Баку-Балакен будут отправляться по расписанию. Поезд по маршруту Балакен-Баку отправился со 100-процентной заполняемостью", - говорится в сообщении.