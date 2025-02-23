https://news.day.az/society/1732382.html Повлияла ли снежная погода на движение поездов в Азербайджане? Несмотря на снежные и морозные погодные условия, ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) работает в непрерывном режиме. Как передает Day.Az, об этом сообщили в АЖД. "Все поезда продолжали движение по расписанию в течение всего дня.
Повлияла ли снежная погода на движение поездов в Азербайджане?
Несмотря на снежные и морозные погодные условия, ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) работает в непрерывном режиме.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в АЖД.
"Все поезда продолжали движение по расписанию в течение всего дня. Все рейсы по кольцевому маршруту Абшерон до 23:00, а также рейс Баку-Балакен будут отправляться по расписанию. Поезд по маршруту Балакен-Баку отправился со 100-процентной заполняемостью", - говорится в сообщении.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре