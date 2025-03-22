В Насиминском районе Баку произошёл пожар в частном жилом доме.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что для тушения пожара были направлены силы Государственной службы пожарной охраны Министерства.

При оценке обстановки на месте происшествия было установлено, что пожар начался в смежных домах.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных, удалось потушить огонь, не допустив его распространения на большую территорию.

В результате пожара пострадали конструкции двухэтажного пятикомнатного жилого дома общей площадью 100 м² (по 50 м² на каждом этаже) и второй этаж соседнего двухэтажного четырёхкомнатного дома площадью 80 м² (по 40 м² на каждом этаже), где сгорело 20 м². Смежные дома были защищены от огня. Во время происшествия один человек получил травму.