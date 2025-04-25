В Баку ожидается теплая погода

Какая будет погода 26 апреля?

Обнародован прогноз погоды на завтра.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Отмечается, что в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Умеренный северный ветер ночью и утром местами будет усиливаться.

Температура воздуха составит ночью 13-17° тепла, днем 22-27° тепла. Атмосферное давление повысится с 751 до 757 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью - 70-75 %, днем - 45-50 %.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается, однако ночью и вечером в некоторых северных и западных районах местами пройдут дожди, возможны грозы. В отдельных местах ожидаются кратковременные ливни. Местами возможен туман. Умеренный западный ветер местами временами усилится.

Температура воздуха составит ночью 13-18° тепла, днем 27-32° тепла, в горах ночью 5-10° тепла, днем 15-20° тепла.