Какой будет погода в последний день июня?

Обнародованы ожидаемые погодные условия на 30 июня.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, погода в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Днем будет умеренный северо-западный ветер, который днем усилится.

Температура воздуха ночью 20-24°, днем - 25-29° тепла. Атмосферное давление составит 752 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью 70-75, днем - 45-50 процентов.

В регионах Азербайджана местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. Местами возможны кратковременные ливни и град. Ночью и утром местами ожидается туман. Умеренный западный ветер, который местами усилится.

Температура воздуха ночью 19-23°, днем - 29-34° тепла, в горах ночью 10-15°, днем - 18-23° тепла.