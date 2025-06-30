Обнародован прогноз погоды на 1 июля.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Однако в ночь на 1 июля местами возможен кратковременный дождь, умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 19-23° тепла, днём - 26-30° тепла. Атмосферное давление повысится с 753 мм рт.ст. до 755 мм.рт.ст., относительная влажность воздуха - ночью 60-65%, днём - 40-45%.

В некоторых регионах Азербайджана ожидаются переменные дожди и грозы, в отдельных местах возможны кратковременные ливни и град. Днем в большинстве районов осадки прекратятся. Ночью и утром местами туман. Умеренный западный ветер местами периодически усилится.

Температура воздуха составит ночью 18-21° тепла, днём - 27-32° тепла, в горах ночью 5-10° тепла, днём 15-20° тепла.