В Азербайджане ожидается жаркая и сухая погода

Обнародован прогноз погоды на 15 июля в Азербайджане.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове погода ожидается без осадков. Будет преобладать юго-восточный ветер. Температура воздуха ночью 22-26, днем - 34-38 градусов тепла. Атмосферное давление будет ниже нормы - 754 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью 65-70, днем - 35-40 процентов.

На пляжах Абшерона будет преобладать юго-восточный ветер. Температура морской воды 25-26 градусов тепла на северных пляжах - Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба и 26-27 градусов тепла на южном побережье - Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово.

В регионах Азербайджана погода ожидается преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди, грозы и град. Местами возможен туман. Ветер восточный. Температура воздуха ночью 22-27, днем - 36-40 градусов тепла, ночью в горах 10-15, днем - 26-31 градус тепла.