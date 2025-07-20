Какой будет погода в Баку завтра?

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 21 июля.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается. Северо-западный ветер в течение дня сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 23-28°C, днём 35-40°C. Атмосферное давление повысится с 753 мм ртутного столба до 756 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 65-75%, днём 45-55%.

Погода в районах Азербайджана будет преимущественно без осадков. Однако в течение дня в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди с грозами. Ночью и утром в некоторых горных районах возможен туман. Ожидается умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 22-27°С, днем 36-41°С, в горах ночью 15-20°С, днем 28-33°С.