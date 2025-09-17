Прогноз погоды на четверг

Обнародован прогноз погоды на завтра.

Как передает Day.Az, в Баку и на Абшеронском полуострове осадков в основном не ожидается. Будет дуть юго-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 17-19 °, днём - 21-26 °. Атмосферное давление упадет с 764 мм рт.ст. до 758 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-75 %, днем 50-55%.

В некоторых районах Азербайджана ожидаются кратковременные дожди и грозы. В отдельных местах возможны кратковременные ливни, град, в высокогорных районах дождь может перейти в мокрый снег. Днем в большинстве районов ожидается временное прекращение осадков. Ночью и утром в некоторых местах будет туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 15-19 °C, днем 19-24 °C; в горах ночью 2-6 °C, днем 7-11 °C.