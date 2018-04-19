Международная Рабочая группа ученых начинает беспрецедентный проект в Азербайджане

24 апреля в Центральной научной библиотеке (ЦНБ) Национальной Академии Наук Азербайджана пройдет круглый стол с участием недавно созданной международной Рабочей группы, состоящей из ученых и исследователей разных стран по изучению и популяризации архитектурного, культурного, духовного, этнографического и исторического наследия Азербайджана.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Центра истории Кавказа, в Азербайджане уделяется большое внимание сохранению и изучению архитектурных и иных памятников. Вместе с тем, как в Азербайджане, так и на всем Кавказе есть острая необходимость проводить паспортизацию той части богатого наследия, которая еще не учтена, не изучена и еще не охраняется. Речь идет о христианских, мусульманских и иных памятниках и элементах наследия, которые являются уникальными в рамках региона и мира. Параллельно с этим есть необходимость изучения и популяризации этого наследия с целью укрепления межрелигиозного и межцивилизационного диалога в регионе.

С этой целью по инициативе Центра истории Кавказа при поддержке Кафедры ЮНЕСКО по компаративным исследованиям духовных традиций, специфики их культур и межрелигиозного диалога, Центральной научной Библиотеки Национальной Академии Наук Азербайджана создана Рабочая группа, состоящая из ученых и исследователей разных стран. В Рабочую группу вошли ученые Азербайджана, России, Украины, Грузии, Казахстана, Турции, предполагается привлечь специалистов и из других стран.

Намечено подготовить концепцию проекта по изучению, паспортизации и сохранению этнографического и культурного наследия всего региона. На первом этапе намечено 24-29 апреля 2018 года начать пилотный проект в западном регионе Азербайджана по паспортизации древних памятников, кладбищ, гочдашей (тотемных каменных баранов и коней) и культовых сооружений, нуждающихся в охране и реставрации. Эта деятельность будет осуществляться при координации научных и государственных учреждений Азербайджана.

Уже прошло заседание с участием азербайджанских ученых, исследователей, в начале 2018 года состоялась поездка в западный регион Азербайджана с целью ознакомления со средневековым христианским и мусульманским наследием на местах. На данном этапе идет формирование международной археологической этнографической экспедиции, которая может приступить к осуществлению проекта весной-летом 2018 года. По итогам будет подготовлен фильм и опубликованы статьи.

Рабочая группа намерена расширять сотрудничества с ЮНЕСКО, Международным Фондом Тюркской культуры и наследия, с другими международными организациями, с азербайджанскими структурами и НПО, специализирующимися в сфере изучения и защиты исторического наследия.