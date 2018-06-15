Пять самых дорогих сборных ЧМ-2018

14 июня в России стартовал главный футбольный праздник этого лета - чемпионат мира 2018 года. Пока сборные 32 стран готовятся сразиться за главный футбольный кубок планеты, Day.Az со ссылкой на РИА Новости представит пятерку самых дорогих сборных по версии Transfermarkt.de.

Англия

Пятое место в рейтинге занимает сборная Англии, которую принято считать родоночальницей футбола в том виде, в котором мы его сейчас знаем. Общая стоимость всех ее игроков - 891,77 миллиона евро.

Самый дорогой игрок сборной - нападающий "Тоттенхэма Хотспур" Харри Кейн (153 миллиона евро). Второе место занимает его товарищ по команде полузащитник Деле Алли (102 миллиона евро). На третьем - полузащитник победителя английской премьер-лиги "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг (91 миллион евро).

Германия

Сборная Германии в рейтинге попала на четвертое место: общая стоимость ее игроков составляет около 900 миллионов евро. Стоит заметить, что в ней нет таких дорогих игроков, как Харри Кейн, однако общая стоимость немецких футболистов все равно получилась несколько выше, чем в Англии.

Самый дорогой футболист Германии - Тони Кроос (81,6 миллиона евро), воспитанник "Баварии Мюнхен", который сейчас успешно играет за мадридский "Реал". Второе место разделили нападающие Томас Мюллер и Тимо Вернер (оба стоят по 61 миллиону евро).

Бразилия

Третье место по общей стоимости игроков досталось сборной Бразилии: около 1 миллиарда евро за 23 человека. Самые дорогие - звездный нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар (около 183 миллионов евро) и полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо (102 миллиона евро). Третье место разделили Роберто Фирмино из "Ливерпуля" и Габриэл Жезус из "Манчестер Сити" (около 81 миллиона евро каждый).

Испания

Сборная Испании оказалась "чуть" дороже сборной Бразилии - на 55 миллионов евро. Общая рыночная стоимость ее игроков в нынешнем составе - 1, 055 миллиарда евро. Самый дорогой игрок у испанцев - полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс (81 миллион евро), второе место разделили Иско и Марко Асенсио (по 76 миллионов евро).

Франция

Сборная команда Франции оказалась самой дорогой в рейтинге - 1,1 миллиарда долларов. На первом месте у французов - Килиан Мбаппе, нападающий "Пари Сен-Жермен" (122 миллиона евро), на втором - нападающий мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн (102 миллиона евро), на третьем - центральный полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба (92 миллиона евро).

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