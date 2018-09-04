Роналдиньо призвал «Барселону» закрепить номер 10 за Месси

Бывший игрок "Барселоны" и сборной Бразилии Роналдиньо призвал каталонский клуб навсегда закрепить десятый номер за аргентинским нападающим Лионелем Месси после того, как он закончит карьеру, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Когда Месси завершит карьеру, но я надеюсь, что это будет не скоро, "Барселона" должна закрепить за ним номер 10. Месси - лучший игрок в истории клуба и сделал то, чего больше никто не смог.

Надеюсь, что его карьера будет продолжаться еще 20 лет. Все любители футбола хотят видеть Месси на высоком уровне долгое время", - цитирует легендарного футболиста The Sun.

Аргентинский форвард выступает за каталонский клуб с самого детства.

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