Билеты на финал Лиги Европы УЕФА в Баку поступили в продажу.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении АФФА.

"С сегодняшнего дня на продажу выставлено 5 000 билетов. Любители футбола, имея при себе удостоверение личности, могут приобрести билеты в кассах iTicket.az в Gənclik Mall и Port Baku Mall. Билеты делятся на несколько категорий. Билеты первой категории стоят 280 манатов (140 евро), второй категории 180 манатов (90 евро), третьей категории - 100 манатов (50 евро), четвертой категории - 60 манатов (30 евро). Один покупатель может приобрести максимум четыре билета", - говорится в сообщении.

Отметим, что финал Лиги Европы УЕФА пройдет 29 мая на Бакинском Олимпийском стадионе.

Напомним, что 20 сентября 2017 года Исполком УЕФА принял решение о проведении финала Лиги Европы УЕФА в 2019 году в Бакинском олимпийском стадионе.