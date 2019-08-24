Бразильский нападающий Неймар может остаться во французском "ПСЖ", сообщает L'Equipe.

По информации источника, руководство парижской команды и бразильский футболист пошли на примирение, отношения между сторонами стали налаживаться. В "ПСЖ" понимают, что осуществить переход футболиста в другую команду до закрытия летнего трансферного окна будет очень трудно, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Никакой войны больше нет", - сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Основными претендентами на игрока считаются "Реал" и "Барселона", из которой Неймар ушел в 2017 году за €222 млн.

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