https://news.day.az/sport/1150075.html Неймар пошел на примирение с ПСЖ
Неймар пошел на примирение с ПСЖ
Бразильский нападающий Неймар может остаться во французском "ПСЖ", сообщает L'Equipe.
По информации источника, руководство парижской команды и бразильский футболист пошли на примирение, отношения между сторонами стали налаживаться. В "ПСЖ" понимают, что осуществить переход футболиста в другую команду до закрытия летнего трансферного окна будет очень трудно, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Никакой войны больше нет", - сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Основными претендентами на игрока считаются "Реал" и "Барселона", из которой Неймар ушел в 2017 году за €222 млн.
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