Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор назвал россиянина Федора Емельяненко легендой, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Федор Емельяненко среди самых великих тяжеловесов за всю историю. Желаю, чтобы все у него было хорошо. Он икона спорта, легенда", - сказал Макгрегор в эфире телеканала "Матч ТВ".

Макгрегор провел 25 поединков в ММА, одержав 21 победу и потерпев четыре поражения.

Ближайший поединок Емельяненко пройдет 29 декабря в Японии против американца Куинтона Джексона. На счету 43-летнего россиянина 35 побед и шесть поражений в ММА, один бой был признан несостоявшимся.

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