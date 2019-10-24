https://news.day.az/sport/1169038.html Макгрегор назвал легендой Федора Емельяненко
Макгрегор назвал легендой Федора Емельяненко
Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор назвал россиянина Федора Емельяненко легендой, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Федор Емельяненко среди самых великих тяжеловесов за всю историю. Желаю, чтобы все у него было хорошо. Он икона спорта, легенда", - сказал Макгрегор в эфире телеканала "Матч ТВ".
Макгрегор провел 25 поединков в ММА, одержав 21 победу и потерпев четыре поражения.
Ближайший поединок Емельяненко пройдет 29 декабря в Японии против американца Куинтона Джексона. На счету 43-летнего россиянина 35 побед и шесть поражений в ММА, один бой был признан несостоявшимся.
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