Челси и Аякс устроили сумасшедшую перестрелку с двумя удалениями - ВИДЕО
"Челси" сыграл вничью с "Аяксом" в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
"Аякс" (7 очков) располагается на первом месте в своей группе, "Челси" (7 очков) занимает второе место, передает Day.Az со ссылкой на soccer.ru.
Лондон, стадион Стэмфорд Бридж
"Челси" - "Аякс" 4:4 (1:3)
Голы: Жоржиньо 5 (пенальти), Аспиликуэта 63, Жоржиньо 71 (пенальти), Джеймс 74 - Абрахам 2 (автогол), Промес 20, Кепа 35 (автогол), ван де Бек 55
"Челси": Кепа, Аспиликуэта, Зума, Томори, Алонсо (Джеймс 46), Ковачич (Батшуайи 87), Жоржиньо, Маунт (Хадсон-Одои 60), Виллиан, Абрахам, Пулишич
Главный тренер: Лэмпард Фрэнк.
"Аякс": Онана, Мазрауи, Вельтман, Блинд, Тальяфико, ван де Бек, Мартинес, Нерес (Шуурс 72), Зийех (Альварес 73), Промес, Тадич
Главный тренер: Тен Хаг Эрик.
Предупреждения: Вельтман 31, Блинд 33, Томори 42, Аспиликуэта 45, Промес 62, Блинд 68, Вельтман 69
Удаления: Блинд 68, Вельтман 69
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