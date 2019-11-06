"Челси" сыграл вничью с "Аяксом" в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Аякс" (7 очков) располагается на первом месте в своей группе, "Челси" (7 очков) занимает второе место, передает Day.Az со ссылкой на soccer.ru.

Лондон, стадион Стэмфорд Бридж

"Челси" - "Аякс" 4:4 (1:3)

Голы: Жоржиньо 5 (пенальти), Аспиликуэта 63, Жоржиньо 71 (пенальти), Джеймс 74 - Абрахам 2 (автогол), Промес 20, Кепа 35 (автогол), ван де Бек 55

"Челси": Кепа, Аспиликуэта, Зума, Томори, Алонсо (Джеймс 46), Ковачич (Батшуайи 87), Жоржиньо, Маунт (Хадсон-Одои 60), Виллиан, Абрахам, Пулишич

Главный тренер: Лэмпард Фрэнк.

"Аякс": Онана, Мазрауи, Вельтман, Блинд, Тальяфико, ван де Бек, Мартинес, Нерес (Шуурс 72), Зийех (Альварес 73), Промес, Тадич

Главный тренер: Тен Хаг Эрик.

Предупреждения: Вельтман 31, Блинд 33, Томори 42, Аспиликуэта 45, Промес 62, Блинд 68, Вельтман 69

Удаления: Блинд 68, Вельтман 69

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