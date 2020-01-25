"Бешикташ" уволил главного тренера

Один из грандов турецкого футбола стамбульский "Бешикташ" расстался с главным тренером Абдуллой Авджи. Причина отставки - неудачное выступление "черных орлов" в текущем сезоне, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В декабре и январе "Бешикташ" проиграл три матча Суперлиги из четырех и выбыл из розыгрыша Кубка Турции. Руководство клуба и Адбулла Авджи решили прекратить сотрудничество по обоюдному согласию. В настоящее время "чёрные орлы" ведут поиск нового наставника.

56-летний Адбулла Авджи возглавил "Бешикташ" прошлым летом. До этого он успешно работал с другим стамбульским клубом - "Башакшехиром". Под его руководством "Башакшехир" дважды занимал второе место в Суперлиге. Но с работой в одном из грандов Абдулла Авджи не справился. Болельщики команды винят в неудачах не тренера, а немецкого вратаря Лориса Кариуса, крайне неудачно выступающего в текущем сезоне.