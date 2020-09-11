В Баку демонтируется вспомогательный зал Национальной арены гимнастики

Принято решение о демонтаже вспомогательного зала на территории Национальной арены гимнастики (MGA), который на протяжении долгих лет был излюбленным местом тренировки сборных команд по разным видам гимнастики.

Как передает Day.Az со ссылкой на сайт Федерации гимнастики Азербайджана, причина сноса этого зала, который действует с 2013 года и имеет общую площадь 6000 квадратных метров, заключается в том, что срок его эксплуатации уже истек.

Вспомогательный зал, расположенный в южной части MGA, построен по технологии "воздушный купол" и помимо тренировочного зала, где члены сборных команд по видам гимнастики проводили большую часть своего времени, стал для них своего рода домом. Здесь созданы все необходимые условия для комфортных тренировок и отдыха гимнастов.

Однако сооружения такого типа в силу своих конструктивных особенностей имеют ограниченный срок службы и через некоторое время становятся непригодными для эксплуатации. Так и вспомогательный зал, отжив свой век, подлежит выводу из эксплуатации.

Напомним, что этот зал служил основной тренировочной базой в ходе первых Европейских игр в 2015 году, а также IV Игр исламской солидарности в 2017 году. Здесь же проходили тренировки зарубежных гимнастов, приезжавших в Баку на сборы. Наряду с этим, во вспомогательном зале время от времени проводились местные чемпионаты и первенства по видам гимнастики.