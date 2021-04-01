Роналдо извинился перед мамами фанатов за моду на челки-"реснички"

Легендарный бразильский футболист Роналдо в интервью Sports Illustrated попросил прощения у матерей своих поклонников. Роналдо рассказал, что ему стыдно за то, что он появился на публике с отвратительной стрижкой, которую начали копировать его фанаты.

"Я прошу прощения у всех матерей, чьи дети сделали такую же стрижку", - обратился к мамам своих фанатов Роналдо, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

После того как он сделал такую прическу, он признавался, что сознательно пошел на эпатаж - в 2002 году ему нужно было отвлечь журналистов от травмы ноги, и трюк сработал.

В комментариях фанаты признают, что их родители действительно оценят извинения футболиста - они были не очень рады "ресничкам" на головах своих детей.