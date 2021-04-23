ФК «Барселона» сделала заявление по поводу Суперлиги

Руководство "Барселоны" выступило с заявлением по поводу участия клуба в Суперлиги Европы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, текст доступен на сайте сине-гранатовых.

В заявлении сказано, что в клубе признают необходимость тщательного анализа причин недовольства, с которым была встречена новость о создании Суперлиги. При этом отказ от участия в проекте руководители "Барселоны" считают исторической ошибкой.