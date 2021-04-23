https://news.day.az/sport/1336455.html ФК «Барселона» сделала заявление по поводу Суперлиги
ФК «Барселона» сделала заявление по поводу Суперлиги
Руководство "Барселоны" выступило с заявлением по поводу участия клуба в Суперлиги Европы.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, текст доступен на сайте сине-гранатовых.
В заявлении сказано, что в клубе признают необходимость тщательного анализа причин недовольства, с которым была встречена новость о создании Суперлиги. При этом отказ от участия в проекте руководители "Барселоны" считают исторической ошибкой.
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