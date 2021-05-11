В "Интере" новых чемпионов Италии хотят лишить зарплат

Футболисты миланского "Интера" встретились с руководством клуба после того, как стали новыми чемпионами Италии. На встрече с боссами клуба им было предложено отказаться от зарплат на два предстоящих месяца, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Президент "нерадзурри" Стивен Чжан стал инициатором такого предложения. Как сообщает Football Italia, функционер мотивировал свое предложение убытками, которые клуб понес в связи с пандемией коронавируса. При этом Чжан отметил, что каждый игрок будет принимать решение индивидуально и при необходимости может встретиться с директорами клуба для обсуждения отказа от денег.

Напомним, что "Интер" прервал девятилетнюю гегемонии туринского "Ювентуса", длившуюся с 2012 года. Миланцы оформили свой нынешний чемпионский титул досрочно, за несколько туров до завершения сезона в Серии "А". Для клуба этот титул стал 19 в его истории.