Пережившего остановку сердца Эриксена выписали из больницы

Футболист "Интера" и сборной Дании Кристиан Эриксен выписан из больницы. Об этом сообщается в Instagram датской национальной команды, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Уточняется, что игроку успешно имплантировали кардиостимулятор. Он посетил расположение сборной Дании, а затем отправился домой к семье. Эриксен отметил, что чувствует себя хорошо и готовится поддержать команду на встрече чемпионата Европы с россиянами.