https://news.day.az/sport/1353963.html Пережившего остановку сердца Эриксена выписали из больницы
Пережившего остановку сердца Эриксена выписали из больницы
Футболист "Интера" и сборной Дании Кристиан Эриксен выписан из больницы. Об этом сообщается в Instagram датской национальной команды, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Уточняется, что игроку успешно имплантировали кардиостимулятор. Он посетил расположение сборной Дании, а затем отправился домой к семье. Эриксен отметил, что чувствует себя хорошо и готовится поддержать команду на встрече чемпионата Европы с россиянами.
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