ЕВРО-2020: Португальцы забили гол в свои ворота - ОБНОВЛЕНО 3
20:40
Геррейру на 40 минуте забил мяч в свои ворота после прострела от лицевой.
20:35
На 35 минуте Хаверц вколотил мяч от линии вратарской после прострела Киммиха. К дальней штанге Кай пробил, голкипер не смог выручить. 1:1.
20:15
Угловой подали немцы, выбила защита, мяч очутился в ногах Силвы, который сделал шикарный заброс в штрафную на Жоту. Он прострелил вдоль ворот и Роналду оставалось только подставить ногу. Молниеносной атака! 1:0 в пользу Португалии.
20:02
На стадионе "Альянц-Арена" в Мюнхене стартовал очередной матч Евро-2020 - играют сборные Португалии и Германии.
Стартовые составы
Португалия: Патрисиу, Семеду, Пепе, Диаш, Геррейру, Данилу, Карвалью, Б. Силва, Фернандеш, Жота, Роналду.
Запасные: Лопеш, Руй Силва, Фонте, Моутинью, А. Силва, Рафа Силва, Саншеш, Гедеш, Невеш, Поте, Далот, Пальинья.
Германия: Нойер, Рюдигер, Гинтер, Хуммельс, Киммих, Госенс, Гюндоган, Кроос, Гнабри, Хаверц, Мюллер.
Запасные: Лено, Трапп, Хальстенберг, Фолланд, Вернер, Зюле, Нойхаус, Горецка, Сане, Джан, Кох, Гюнтер.
Обслуживает встречу бригада арбитров из Англии во главе с Энтони Тейлором. Помогают ему ассистенты Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный рефери - серб Срджан Йованович.
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