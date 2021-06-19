ЕВРО-2020: Португальцы забили гол в свои ворота

20:40

Геррейру на 40 минуте забил мяч в свои ворота после прострела от лицевой.

20:35

На 35 минуте Хаверц вколотил мяч от линии вратарской после прострела Киммиха. К дальней штанге Кай пробил, голкипер не смог выручить. 1:1.

20:15

Угловой подали немцы, выбила защита, мяч очутился в ногах Силвы, который сделал шикарный заброс в штрафную на Жоту. Он прострелил вдоль ворот и Роналду оставалось только подставить ногу. Молниеносной атака! 1:0 в пользу Португалии.

20:02

На стадионе "Альянц-Арена" в Мюнхене стартовал очередной матч Евро-2020 - играют сборные Португалии и Германии.

Стартовые составы

Португалия: Патрисиу, Семеду, Пепе, Диаш, Геррейру, Данилу, Карвалью, Б. Силва, Фернандеш, Жота, Роналду.

Запасные: Лопеш, Руй Силва, Фонте, Моутинью, А. Силва, Рафа Силва, Саншеш, Гедеш, Невеш, Поте, Далот, Пальинья.

Германия: Нойер, Рюдигер, Гинтер, Хуммельс, Киммих, Госенс, Гюндоган, Кроос, Гнабри, Хаверц, Мюллер.

Запасные: Лено, Трапп, Хальстенберг, Фолланд, Вернер, Зюле, Нойхаус, Горецка, Сане, Джан, Кох, Гюнтер.

Обслуживает встречу бригада арбитров из Англии во главе с Энтони Тейлором. Помогают ему ассистенты Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный рефери - серб Срджан Йованович.