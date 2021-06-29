Англия — Германия: стартовые составы команд на матч 1/8 финала Евро

Стали известны стартовые составы сборных Англии и Германии на матч 1/8 финала чемпионата Европы - 2020, передает Day.Az со ссылкой на championat.com.

Встреча пройдёт на стадионе "Уэмбли" в Лондоне (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 20:00.

Сборная Англии: Пикфорд, Уолкер, Шоу, Магуайр, Триппьер, Райс, Сака, Стоунз, Филлипс, Стерлинг, Кейн.

Сборная Германии: Нойер, Рюдигер, Гинтер, Хуммельс, Киммих, Госенс, Кроос, Хаверц, Горецка, Мюллер, Вернер.

Обслужит встречу бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели. Помогать ему будут ассистенты Хессел Стегстра и Ян де Врис. Резервный рефери - серб Срджан Йованович.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Баку.