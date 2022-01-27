Сельджан Магсудова представит Азербайджан на Кубке мира по прыжкам на батуте в Баку
Азербайджанская гимнастка Сельджан Магсудова представит страну на Кубке мира по прыжкам на батуте в Баку, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.
Кубок мира по прыжкам на батуте пройдет 12-13 февраля в Национальной арене гимнастики в Баку.
Ожидается, что в первых международных соревнованиях, организованных Федерацией гимнастики Азербайджана в 2022 году, примут участие 63 спортсмена из 14 стран.
Проведение соревнований планируется по специальному разрешению Кабинета министров Азербайджана и в соответствии с действующими в стране карантинными правилами, санитарно-эпидемиологическими требованиями и без участия зрителей.
Соревнования будут транслироваться в прямом эфире телеканала İdman TV.
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