Сельджан Магсудова представит Азербайджан на Кубке мира по прыжкам на батуте в Баку

Азербайджанская гимнастка Сельджан Магсудова представит страну на Кубке мира по прыжкам на батуте в Баку, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

Кубок мира по прыжкам на батуте пройдет 12-13 февраля в Национальной арене гимнастики в Баку.