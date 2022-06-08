В фигурном катании будет создана компьютерная программа, которая заменит судей

Вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU), руководитель направления фигурного катания Александр Лакерник заявил на конгрессе ISU в Пхукете, что началась работа по применению в фигурном катании новой технологии, позволяющей определять докрученность прыжков автоматически, без участия судей. Об этом сообщает "СЭ", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Несмотря на сложные обстоятельства, мы наконец-то начали работать над новой компьютерной программой вместе с канадской компанией, возглавляемой экс-фигуристом Крэйгом Бантином. Первая наша цель - определять обороты и докруты прыжков, но данная технология может быть применена и для других аспектов фигурного катания. Первые результаты были многообещающими", - сказал Лакерник на пресс-конференции.