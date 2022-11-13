Звезда американского футбола потерял 650 млн долларов

Звезда американского футбола Том Брэди и его бывшая жена, знаменитая супермодель Жизель Бюндхен, потеряли 650 млн долларов из-за краха криптобиржи FTX, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Экс-супруги лишатся 100% своих вложений, которые они сделали в июне 2021 года, рассчитывая на долгосрочное партнерство.

Согласно информации, Брэди является не единственным звездным спортсменом, пострадавшим от банкротства биржи. В нее вложился также баскетболист, звезда НБА Стефен Карри. Кроме того, FTX в 2019 году заплатила 135 млн долларов клубу НБА "Майами Хит" за переименование домашней арены команды. Сделка была рассчитана на 19 лет.

Жизель Бюндхен и Том Брэди поженились в 2009 году. Пара состояла в браке 13 лет, официально подав на развод в конце октября. Адвокаты обеих сторон в течение всего месяца договаривались об условиях развода и достигли соглашения по вопросу раздела имущества и опеки над детьми пары - Бенджамином и Вивьен.

Ранее СМИ сообщали, что Бюндхен и Брэди будут вынуждены делить состояние, равное примерно 650 млн долларов. Бывшая пара владеет недвижимостью в штатах Нью-Йорк, Монтана и Флорида на 26 млн долларов. При этом Том Брэди является обладателем состояния на сумму в 250 млн долларов, а размер состояния его экс-супруги оценивается в 400 млн долларов.