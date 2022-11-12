Мбаппе намеревался покинуть сборную Франции

Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал о намерении покинуть национальную команду в 2020 году из-за расизма. Его слова приводит Sport Illustrated, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Я сказал: "Не могу играть для людей, которые считают меня обезьяной. Я больше не буду играть"", - пояснил форвард. Он добавил, что позже изменил свое решение, чтобы стать примером для нового поколения игроков и фанатов.