https://news.day.az/sport/1510884.html Швейцарский клуб готов подписать азербайджанского футболиста
Нынешний контракт Булудова с "Нефтчи" рассчитан до лета 2024 года.
Швейцарский клуб готов подписать азербайджанского футболиста
Защитник азербайджанского футбольного клуба "Нефтчи" Омар Булудов попал в поле зрения швейцарского "Грассхоппера".
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, клубу, за который выступает форвард сборной Азербайджана Ренат Дадашов, нужен защитник на правый фланг. "Грассхоппер" готов этой зимой и арендовать 23-летнего футболиста.
Нынешний контракт Булудова с "Нефтчи" рассчитан до лета 2024 года.
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