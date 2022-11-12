Швейцарский клуб готов подписать азербайджанского футболиста

Защитник азербайджанского футбольного клуба "Нефтчи" Омар Булудов попал в поле зрения швейцарского "Грассхоппера".

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, клубу, за который выступает форвард сборной Азербайджана Ренат Дадашов, нужен защитник на правый фланг. "Грассхоппер" готов этой зимой и арендовать 23-летнего футболиста.

Нынешний контракт Булудова с "Нефтчи" рассчитан до лета 2024 года.

