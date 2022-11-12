Кандидатуры представителей AGF выдвинуты в технические комитеты European Gymnastics

В городе Албуфейра (Португалия) 2-3 декабря состоится 29-й Конгресс Европейской гимнастики (European Gymnastics). В рамках Конгресса пройдут выборы руководства учреждения, членов технических комитетов и комиссии, сообщили Day.Az в субботу в Федерации гимнастики Азербайджана (AGF).

Со стороны AGF выдвинуты кандидатуры Евгении Виляевой в члены технического комитета по художественной гимнастике, Руслана Эйвазова в члены технического комитета по дисциплине "Гимнастика для всех" и Инары Исрафилбековой в члены технического комитета по дисциплине "TeamGym".

Отметим, что с периода своего основания Федерация гимнастики тесно сотрудничает с соответствующими европейскими и международными гимнастическими организациями.

В прошлом году спортивный директор Федерации гимнастики Азербайджана Наталья Буланова была избрана членом технического комитета по художественной гимнастике Международной федерации гимнастики (FIG), а тренер сборной Азербайджана по художественной гимнастике Сияна Василева - членом Комиссии атлетов FIG.