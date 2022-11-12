Серебряная медаль чемпионата Баку по художественной гимнастике — это хороший результат

Серебряная медаль 27-го чемпионата Баку по художественной гимнастике - это хороший результат.

Как передает Day.Az об этом в субботу сказала Trend юная гимнастка Захра Таирова, занявшая на чемпионате второе место в многоборье (сумма баллов за упражнения без предмета, с мячом и обручем) в возрастной категории "малыши" среди гимнасток 2012 года рождения.

"Я довольна результатом, но всегда есть к чему стремиться, поэтому продолжу усиленно тренироваться, чтобы на предстоящих соревнованиях выступить еще лучше", - сказала она.

По словам воспитанницы Бакинской школы гимнастики, зрители соревнований оказали ей большую поддержку во время выступления.

"Конечно, во время участия в соревнованиях присутствует волнение, но поддержка зрителей, тренера помогают настроиться на выступление. Сегодня в зрительном зале находилась моя мама и это также придавало мне уверенности", - добавила серебряный призер соревнований.

Отметим, что 11-12 ноября в Бакинском Олимпийском спортивном комплексе проходит Объединенный 27-й чемпионат Баку по художественной гимнастике и 6-й чемпионат Баку по аэробной гимнастике, посвященный 20-летию преобразования Федерации гимнастики Азербайджана (AGF).