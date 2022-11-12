На каждой тренировке стараюсь улучшать свой результат.

Об этом в субботу сказала Trend победительница 6-го чемпионата Баку по аэробной гимнастике в индивидуальной программе в возрастной категории "юниорки" Дилара Гурбанова, передает Day.Az.

"С каждым годом наша программа усложняется, меняются категории. Мы разучиваем новые гимнастические элементы, тщательно готовимся ко всем соревнованиям. Тренировки у нас проходят шесть раз в неделю, на каждой из них стараюсь улучшать свой результат. После соревнований обсуждаем с тренером программу", - сказала Гурбанова.

По словам гимнастки, со временем приобретенный соревновательный опыт помогает справиться с волнением на соревнованиях.

"Впереди меня ждут Объединенные соревнования по гимнастическим дисциплинам в городе Шеки, в которые включено первенство Азербайджана по аэробной гимнастике. А в следующем году - международные соревнования в Португалии и Японии. Надеюсь, что продемонстрирую там высокий результат", - добавила она.

Отметим, что 11-12 ноября в Бакинском Олимпийском спортивном комплексе проходит Объединенный 27-й чемпионат Баку по художественной гимнастике и 6-й чемпионат Баку по аэробной гимнастике, посвященный 20-летию преобразования Федерации гимнастики Азербайджана (AGF).