Все соперницы были сильными, но я смогла продемонстрировать свои навыки, способности и завоевать золотую медаль.

Об этом в субботу сказала Trend победительница 27-го чемпионата Баку по художественной гимнастике в программе упражнения с булавами в возрастной категории "пре-юниоры" Гюльнар Расулзаде, передает Day.Az.

"Не могу сказать, что было легко, все участницы сильные, имеют соревновательный опыт, да и волнение присутствовало. Рада, что у меня получилось собраться и справиться с волнением. Останавливаться на достигнутом не буду, а продолжу усиленно тренироваться", - сказала 12-летняя воспитанница клуба "Оджаг Спорт".

Гимнастка подчеркнула, что ранее принимала участие не только в республиканских, но и в международных соревнованиях - в Турции, Эстонии, Грузии, где становилась победительницей в категориях по отдельным предметам.

Отметим, что 11-12 ноября в Бакинском Олимпийском спортивном комплексе проходит Объединенный 27-й чемпионат Баку по художественной гимнастике и 6-й чемпионат Баку по аэробной гимнастике, посвященный 20-летию преобразования Федерации гимнастики Азербайджана (AGF).