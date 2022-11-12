Завершились соревнования Объединенного 27-го чемпионата Баку по художественной гимнастике и 6-го чемпионата Баку по аэробной гимнастике

В Бакинском Олимпийском спортивном комплексе прошли соревнования Объединенного 27-го чемпионата Баку по художественной гимнастике и 6-го чемпионата Баку по аэробной гимнастике, посвященные 20-летию преобразования Федерации гимнастики Азербайджана (AGF), сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend.

В соревнованиях по художественной гимнастике приняли участие спортсменки в возрастной категории "малыши" (2012-2014 года рождения), "пре-юниорки" (2010-2011 г.р.), "юниорки" (2007-2009 г.р.) и "взрослые" (2006 г.р. и старше).

Спортсменки продемонстрировали гибкость и изящество, навыки работы с гимнастическим предметом и чувство ритма. Выступления граций были встречены публикой на трибунах с большим интересом. Зрители активно поддерживали спортсменок, что придавало положительного настроя всем участницам соревнований.

В соревнованиях по аэробной гимнастике в возрастной категории "пре-юниоры" (2008-2010 г.р.) прошли выступления в индивидуальной женской программе, а также в составе трио и групп, а "юниорки" (2005-2007 г.р.) выступили только в индивидуальной женской программе.

В своих выступлениях участницы под музыкальное сопровождение выполнили сложные гимнастические элементы с оригинальными переходами, вызвав восторг публики.

Соревнования Объединенного 27-го чемпионата Баку по художественной гимнастике и 6-го чемпионата Баку по аэробной гимнастике прошли 11 и 12 ноября, по их итогам были определены победители и призеры.