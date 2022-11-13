Каким будет возвращение Азеррейл в еврокубки?

С этого месяца количество еврокубковых матчей азербайджанских волейбольных клубов увеличится вдвое. Вслед за "Муровом", прошедшим уже два раунда в Кубке Челлендж, к выступлению в аналогичном турнире, но среди женских команд, готовится и "Азеррейл", который 29-30 ноября в 1/32 финала сыграет в Баку против братиславской "Славии".

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, серебряный призер Суперлиги практически определился с составом. Во всяком случае, на официальном сайте Европейского Союза волейбола можно ознакомиться с заявкой, где присутствуют 16 фамилий.

Единственным легионером команды является белорусская нападающая Татьяна Трофимова, а наибольшее количество волейболисток пришло из "Абшерона". В их числе опытнейшая Айнур Иманова и либеро Беяз Алиева, игра которых во многом помогла команде стать чемпионом, а также перспективная связующая Разия Алиева.

Впрочем, в том, что именно победитель Суперлиги стал своеобразным донором для "Азеррейл", нет ничего удивительного. Ведь в межсезонье "железнодорожниц" возглавил рулевой сборной Эльдар Юсубов, ранее работавший с "Абшероном". К тому же, некоторые совсем не являются новичками в "Азеррейл", например, Иманова состоялась именно как волейболистка сборной в стане флагмана отечественного волейбола. А после ухода Анастасии Мерцаловой в казахский "Айкаракез" у клуба "подвисла" позиция блокирующей, а это именно амплуа Айнур.

"Азеррейл", конечно же изголодался по еврокубковым баталиям и с нетерпением ожидает противостояние со "Славией". Бонусом является проведение обеих встреч в Баку, так что хозяева площадки могут рассчитывать на полный зал болельщиков. Но если азербайджанский клуб еще не провел официальных матчей, то у клуба из Братиславы с игровой практикой все в порядке. Чемпион Словакии ударно начал сезон, выиграв все семь туров национального первенства, отдав соперницам лишь две партии. Состав состоит из местных игроков, а единственным легионером является украинская нападающая Дарья Долуда. А одним из самых известных игроков "Славии" является Яна Кулан, выступавшая и за сборную Азербайджана.

Так что соперник у "Азеррейла" довольно серьезный, а матчи ожидаются довольно упорными. Для того чтобы пройти словацкий клуб нашей команде уже с первого раунда еврокубка надо включаться на полную мощь.

