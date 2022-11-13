https://news.day.az/sport/1511002.html Определился новый чемпин UFC
Определился новый чемпин UFC
Новозеландский боец смешанного стиля (MMA) Исраэл Адесанья проиграл бразильцу Алексу Перейре на турнире UFC 281. Как передает Day.Az об этом сообщает корреспондент "Ленты.ру".
Бойцы встретились в главном поединке вечера. Схватка продлилась до пятого раунда, когда претендент на чемпионский пояс одержал победу техническим нокаутом. Таким образом, Адесанья не смог в шестой раз защитить титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе и утратил его.
Новозеландец потерпел второе поражение в карьере, всего он провел 25 поединков в профессиональных ММА. Бразилец одержал семь побед в восьми схватках.
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