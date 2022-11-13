Определился новый чемпин UFC

Новозеландский боец смешанного стиля (MMA) Исраэл Адесанья проиграл бразильцу Алексу Перейре на турнире UFC 281. Как передает Day.Az об этом сообщает корреспондент "Ленты.ру".

Бойцы встретились в главном поединке вечера. Схватка продлилась до пятого раунда, когда претендент на чемпионский пояс одержал победу техническим нокаутом. Таким образом, Адесанья не смог в шестой раз защитить титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе и утратил его.

Новозеландец потерпел второе поражение в карьере, всего он провел 25 поединков в профессиональных ММА. Бразилец одержал семь побед в восьми схватках.